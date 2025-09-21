Na lanterna, Sport vence Corinthians em casa

O Sport venceu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (21), na Ilha do Retiro, em Recife, e chegou à sua primeira vitória como mandante no Campeonato Brasileiro, na 24ª rodada da competição. O time pernambucano segue na lanterna, agora com 14 pontos, enquanto o Timão se mantém no meio da tabela, longe de uma vaga na Libertadores, mas também distante da zona de rebaixamento.





A partida entre Sport e Corinthians foi marcada por boas chances para os dois lados, mas o gol da vitória do Leão saiu no início do segundo tempo, por Matheusinho, que fez linda jogada individual para dar o triunfo ao time do Nordeste.

Jogo movimentado

A partida começou em ritmo intenso. Logo no primeiro minuto, Matheuzinho avançou pela direita, mas Vitinho não conseguiu aproveitar a sobra para abrir o placar para o Corinthians. O Sport respondeu aos sete minutos, quando o meia Matheusinho recebeu passe de Zé Lucas e finalizou com perigo após desvio de André Ramalho. Pouco depois, Zé Lucas chegou a balançar as redes e abriu o placar para o Leão, mas o lance foi anulado por impedimento de Luan Cândido após análise do VAR. Foram cinco minutos de paralisação até o tento ser retirado pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio.





O Corinthians reagiu e quase abriu o placar aos 31 minutos, quando Breno Bidon aproveitou erro de saída de bola e acertou a trave do goleiro Gabriel. Aos 38, Vitinho fez jogada individual, entrou na área e finalizou com força, exigindo grande defesa do goleiro. No rebote, Bidu mandou por cima. O Sport ainda teve outro gol invalidado antes do intervalo. Derik Lacerda balançou as redes, mas estava em posição irregular.

No segundo tempo, o time da casa foi mais eficiente. Logo aos três minutos, Zé Lucas avançou pelo meio e finalizou com força, a bola pegou na defesa do Corinthians e caiu nos pés de Matheusinho. O meia disparou, driblou três jogadores do Corinthians, e finalizou de pé esquerdo, com força, para vencer Hugo Souza e abrir o placar para o time rubro-negro: 1 a 0.





O Corinthians ensaiou uma pressão em busca do empate, principalmente com Breno Bidon, Yuri Alberto e André Ramalho, que finalizaram, mas pararam em grandes defesas de Gabriel, além da boa atuação da zaga pernambucana.

O Sport volta a jogar no próximo sábado (27), quando viaja para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o Flamengo no domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena.





