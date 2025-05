Nascido em Bandeirantes, atleta conquista cinco medalhas de ouro em evento no Peru

Um dos representantes brasileiros na 26ª Confraternização Internacional Esportiva Nikkei em Lima, no Peru, Edson Kajiwara, 75, natural de Bandeirantes, brilhou nas competições de atletismo e conquistou cinco medalhas de ouro na categoria máster.





O veterano disputou e venceu nas modalidades de lançamento de dardo, lançamento de peso, lançamento de martelo, revezamento 4x100m e revezamento 4x400m.

É a segunda edição seguida que Edson representa o Brasil e vence nas categorias de lançamentos. Em 2023, em Buenos Aires, ele também terminou na primeira colocação.





O veterano é um dos principais nomes do Brasil no atletismo categoria máster de 70 a 75 anos e soma títulos brasileiros, sul-americano, do Mercosul, e agora na Confraternização Internacional Esportiva Nikkei, que é uma competição pan-americana.

O evento é realizado desde 1968 a cada dois anos e conta com a participações de representantes de países como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru e Uruguai. O Japão também já enviou representantes.





Além do atletismo, o evento reúne competidores em outras modalidades como beisebol, boliche, futebol, gatebol, golfe, judô, karatê, natação, softbol, tênis, tênis de mesa e vôlei. Neste ano, o evento foi realizado de 6 a 9 de fevereiro em Lima, capital peruana, sediado no estádio La Unión, e reuniu cerca de 1.500 atletas.

“Pude vencer as provas de lançamento, assim como em Buenos Aires (em 2023), além dos revezamentos. Em 2027, vai ser realizado na Cidade do México e estou me programando para ir mais uma vez”, disse o atleta de Bandeirantes em entrevista à FOLHA.





Formado em Educação Física e ex-funcionário do Banco do Brasil, Edson Kajiwara é aposentado há quase 30 anos. Ele visa futuramente a participação no Mundial de Atletismo da categoria máster, mas admite que o alto custo o impediu de estar no torneio nos últimos anos.





