Neymar é absolvido na Espanha de acusações de fraude e corrupção

Um tribunal espanhol absolveu o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, e os outros réus que eram acusados por supostas irregularidades cometidas durante a transferência do jogador do Santos para o Barcelona, em 2013.





A decisão da justiça do país europeu segue a mesma linha do Ministério Público local, que também já havia retirado todas as suas acusações.

As autoridades espanholas publicaram nesta terça-feira (13) um comunicado informando que o astro do PSG e o restante das pessoas processadas por "corrupção privada" foram absolvidos.





A apresentação da denúncia foi feita pela empresa de investimentos brasileira DIS, que era detentora de 40% dos direitos de Neymar na época em que jogava no Santos. Ela, contudo, se sentiu prejudicada na transferência do craque para o Barça.





O julgamento teve início por volta de um mês antes do começo da Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis pela Croácia, nas quartas de final da competição. (ANSA).