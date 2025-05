Neymar faz vídeo sobre retorno ao Santos com agradecimento ao Al Hilal

Time feminino do Londrina Handebol vence três de quatro partidas no Paranaense

"Preciso voltar a atuar, e só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho de que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos", afirmou Neymar, que busca recuperar sua melhor forma com vistas à disputa da Copa de 2026.





Neymar e sua família devem aterrissar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na manhã desta sexta-feira (31).

De lá, o astro seguirá direto de helicóptero para o litoral paulista, onde assinará o contrato com o Santos até junho de 2025, na Vila Belmiro.





A apresentação aos torcedores santistas está prevista para a própria sexta, entre o fim da tarde e o início da noite.

A princípio, o Santos pretendia realizar também uma festa de apresentação no Pacaembu, em São Paulo, mas a chegada de Neymar ao Brasil acabou demorando mais do que o previsto, devido a pendências burocráticas com o clube saudita que precisavam ser resolvidas antes do embarque.





O jogador deve estar presente como espectador na partida entre Santos e São Paulo, no sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Há a possibilidade de que sua reestreia ocorra na quarta-feira (5), em partida contra o Botafogo-SP, também em Santos.





O alvinegro praiano perdeu nesta quarta (29) para o São Bernardo, por 3 a 1, e acumula três derrotas, um empate e uma vitória até aqui pelo Estadual.





"Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida", disse o jogador. "Só jogando futebol, fazendo o que mais amo nessa vida, é que eu sou feliz", acrescentou.