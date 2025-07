No VGD, LEC está entre melhores médias de público da Série C

O Londrina segue entre as cinco maiores médias de público do Campeonato Brasileiro da Série C. Após o duelo contra o Guarani, no último domingo (6), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), o clube atingiu uma média de 5.622 torcedores por partida, de acordo com levantamento da FOLHA.









O número é o quarto melhor da competição, ficando atrás apenas de Náutico (6.947), Figueirense (6.548) e CSA (6.248). O Maringá completa o top-5 com média de 5.352 torcedores por jogo no estádio Willie Davids.

O VGD voltou a ser um ambiente considerado hostil para os adversários e é elogiado por jogadores e membros da comissão técnica, tanto na passagem de Claudinei Oliveira quanto agora, sob o comando de Roger Silva. Apesar do apoio vindo das arquibancadas, os resultados como mandante ainda não empolgam. Em seis partidas em casa, foram quatro empates (contra Maringá, Tombense, ABC e Guarani) e apenas duas vitórias, sobre Ypiranga-RS e Figueirense.





“Eu gostaria de vencer todos os jogos em casa. Acho que isso precisa, de alguma forma, acontecer, principalmente na reta final. Mas o primeiro objetivo é passar, estar entre os oito. Eu gostaria de ficar entre os quatro, já que os quatro primeiros têm mais chances de subir, segundo as estatísticas. Se eu conseguir vencer os jogos em casa, vai ser muito melhor. Peço que os torcedores continuem (com a boa média). Meu recado e minha fala é que todos se unam, tragam energia, e vamos buscar os pontos fora agora contra o Botafogo-PB”, afirmou o técnico Roger Silva.









