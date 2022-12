Nova diretoria do LEC toma posse nesta quarta-feira

O Londrina promove nesta quarta-feira (7) a posse da sua nova diretoria. A gestão vai comandar o LEC no triênio 2023/2025. A cerimônia de posse ocorre a partir das 19h30 na sede da OAB Londrina.







Serão empossados o presidente, Getúlio Castilho, o vice, Felipe Prochet, e os novos integrantes do Conselho de Representantes. Atual vice-presidente, Castilho foi eleito no pleito realizado no mês passado e que teve chapa única, em razão do não registro da chapa de oposição, por falta de documentos.



Getúlio Castilho tem um longo histórico de serviços prestados ao LEC. Integrou a diretoria do clube nas últimas quatro gestões se revezando entre diretor financeiro/administrativo e a vice-presidência.





Além disso, teve papel importante também no acordo com ex-jogadores e ex-funcionários, chancelado pela justiça do Trabalho, que permitiu ao LEC praticamente zerar a sua dívida trabalhista.





O novo presidente assume o Alviceleste sob um contrato de parceria no futebol, que vale até 2025. Toda a responsabilidade pelos custos do departamento de futebol é da SM Sports, que administra o futebol do Tubarão desde 2011.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.