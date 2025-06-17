Corinthians reúne patrocinadores no CT para dar 'boas-vindas' de sua nova gestão

A nova gestão do Corinthians reuniu quase todos os patrocinadores do clube para uma reunião de "boas-vindas", no CT Joaquim Grava, para uma apresentação e conversa com a diretoria.





A reportagem apurou que a ideia do encontro partiu do departamento de marketing, que viu a crise política estremecer a relação do Corinthians com alguns de seus parceiros. Desde que o presidente Augusto Melo foi afastado, em 26 de maio, ele busca formas de retornar ao cargo. Poucos dias depois, Melo e aliados chegaram a entrar na sala da presidência sem autorização, exigindo a saída do interino Osmar Stábile com base em uma manobra estatutária.

Na manhã e tarde desta segunda-feira (16), a reunião contou com representantes de importantes marcas anunciantes, por exemplo Nike, Esportes da Sorte e Ezze Seguros. Apenas duas patrocinadoras atuais do Timão não conseguiram comparecer por falta de agenda.





Appgas, que chegou a pedir rescisão de contrato antes da saída da gestão anterior, também compareceu. Por ora, o imbróglio com a empresa de revenda de gás de cozinha parece ter sido contornado.

Na apresentação, Stabile e Armando Mendonça, vice do interino, pontuaram as mudanças realizadas desde a troca de governança. Entre os assuntos, a importância de manter o diálogo com as marcas para garantir segurança nos contratos.





Além deles, os superintendentes também apresentaram suas providências para blindar os parceiros. Vinicius Manfredi (marketing), Sandor Romanelli (comercial) e Leonardo Pantaleão (jurídico) tiveram pouco mais de dez minutos cada um para falar.

Romeu Tuma Jr., presidente do CD (Conselho Deliberativo), também teve espaço para comentar o papel do órgão fiscalizador. Ele explicou os desdobramentos recentes da crise interna e afirmou que "busca a preservação do estatuto" para garantir transparência aos parceiros comerciais.





Fabinho Soldado, executivo de futebol, também conversou com os patrocinadores e, inclusive, os levou para um tour pelo centro de treinamento. O objetivo do "passeio" era mostrar aos investidores onde suas marcas estão sendo expostas no CT.

A reportagem apurou que participaram pessoas de várias esferas políticas do clube, na tentativa de mostrar que existe um alinhamento interno.





Segundo pessoas que estiveram presentes, o papo foi bem franco e a gestão sinalizou algumas medidas que serão tomadas para reposicionar o clube para o mercado e reparar o 'estrago reputacional'.

Por fim, o encontro terminou com um brunch e bate-papo. A reportagem ouviu representantes que compareceram ao evento, além de dirigentes, que consideraram a "repercussão muito boa", principalmente com o cenário político ainda indefinido.





No dia 9 de agosto, a assembleia geral de associados ainda votará a última instância do processo de impeachment de Augusto Melo.



