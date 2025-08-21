Novo CT do Londrina tem projeto e previsão de inauguração em 2026

O Londrina Esporte Clube está mais próximo de ter seu novo CT (Centro de Treinamentos) próprio. O dono da Squadra Sports, empresa que administra a SAF do clube, Guilherme Bellintani, apresentou nesta quinta-feira (21) à imprensa o projeto da futura casa do Tubarão, conforme a FOLHA havia antecipado na quarta (20).





O CT será construído em um terreno de 105 mil m² na estrada da Cegonha, Zona Sul da cidade, adquirido pela Squadra. O investimento total será de R$ 17 milhões. O contrato prevê prazo de cinco anos para a conclusão do projeto, mas, segundo Bellintani, 60% da quantia será aplicada já na primeira fase, prevista para ser inaugurada em abril de 2026.

“O Londrina vai ter um CT simples, e essa é justamente a ideia: funcional, mas extremamente moderno. Um centro de treinamento que não inventa, mas entrega o necessário. Visitei vários CTs no Brasil e no exterior, e o que observamos é que os mais funcionais para clubes do porte do Londrina, que quer crescer, seguem a linha da simplicidade, com foco em equipamentos e tecnologia, e não em prédios suntuosos ou áreas muito grandes”, destacou o dirigente.





Bellintani explicou que houve atraso no cronograma por causa de entraves e problemas no solo, mas garantiu que a construção começa no último trimestre de 2025. “O plano inicial era inaugurar em janeiro de 2026. Porém, gastamos mais tempo no planejamento por conta de um problema no solo. Foi feito um estudo mais amplo porque o custo estava muito elevado, mesmo para uma construção térrea. Foram 90 dias de análise do solo e do projeto de fundação. Agora estamos na fase final de orçamento e, no último trimestre, vamos iniciar a obra, com previsão de cerca de sete meses até a conclusão.”

A primeira etapa inclui dois campos de futebol e o prédio 1, que concentrará toda a estrutura esportiva: vestiários de profissional e base, academia, refeitório e departamento médico. Em 2027, está prevista a segunda fase, com mais dois campos e o prédio 2, destinado à área administrativa, que até lá permanecerá no VGD. A etapa final será em 2029, com os últimos dois gramados e o prédio 3, que abrigará os alojamentos.





“Tomamos todo o cuidado necessário para que, já nessa primeira etapa, o prédio inclua a parte esportiva completa de um centro de treinamento voltado para alta performance e alto rendimento. Os clubes precisam oferecer estrutura adequada aos três pilares fundamentais: treino, alimentação e recuperação. Esse entendimento norteou as premissas básicas para que os atletas possam produzir com excelência. Tudo isso estará concentrado dentro do prédio do futebol”, explicou Dado Cavalcanti, diretor técnico da Squadra Sports.

Do valor total de R$ 17 milhões, R$ 3 milhões foram destinados à compra do terreno e cerca de R$ 6 milhões serão aplicados na primeira fase da obra. O restante será investido nas etapas seguintes.





ACESSO À SÉRIE B

Bellintani reforçou que o CT faz parte do projeto de crescimento do Londrina e que a meta é tirar rapidamente o clube da Série C. “Tudo aqui é feito com planejamento financeiro. Não adianta fazer um projeto como se fosse um prédio de 50 apartamentos, com o Londrina ainda disputando a Série C. Se tivermos um orçamento para sustentar uma base muito cara, com meninos morando, pagando alimentação e toda a estrutura, não adianta: é dar um passo maior que a perna. Estamos fazendo de forma faseada, para que o CT esteja completamente pronto em 2029. Queremos entregar uma estrutura em nível de Série A do futebol brasileiro. Esse é o nosso compromisso, assinado no contrato da SAF.”





Enquanto a nova estrutura não fica pronta, o clube ainda enfrenta dificuldades para treinar em locais adequados. A expectativa, porém, é de que ao menos um dos gramados do CT esteja pronto já para a pré-temporada de 2026. “Estamos enfrentando as dificuldades com as armas que temos, usando inteligência. Na volta da pré-temporada, esperamos que uma das primeiras áreas concluídas seja um dos campos. Pode ser que, antes mesmo da mudança definitiva para o centro de treinamento, já possamos utilizá-lo. Isso vai depender do crescimento da grama e do regime de chuvas nesse período de virada de ano”, completou Bellintani.





