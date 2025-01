Novo fenômeno do tênis, João Fonseca disputou torneio em Londrina

O tenista brasileiro João Fonseca passou por Londrina muito antes da fama que alcançou nesta semana ao estrear no Aberto da Austrália com vitória por 3 a 0 sobre Andrey Rublev, russo que é o atual número 9 do circuito mundial da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).





Nesta quinta-feira (16), às 3 horas, João Fonseca enfrentou o italiano Lorenzo Sonego (nº 55). Já Bia Haddad encara a russa Erika Andreeva, à 1 hora. A ESPN transmite os jogos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O jovem esteve na cidade na disputa do 34º Londrina Juniors Cup, em 2021, quando tinha apenas 15 anos, em torneio que é realizado no Londrina Country Club e que reúne jovens promessas do tênis brasileiro.





Atual fenômeno mundial e elogiado publicamente por nomes como Andy Roddick, Brad Gilbert e Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, João Fonseca foi derrotado no torneio em Londrina na fase semifinal. Na ocasião, o carioca perdeu por 2 sets a 1 para Victor Tosetto, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/2.

Publicidade





“Me lembro, sim, joguei contra ele nas duplas, na primeira rodada, e ganhamos, foi um jogo até teoricamente tranquilo, não foi muito apertado, mas depois joguei contra ele no simples, na semi. Aí, foi jogo duro, foi para o terceiro set. Perdi o primeiro e depois consegui impor mais meu jogo. Ele cansou, vinha de jogos duros, ganhei o terceiro set. Mas, a partir dali, a gente já via que ele estava evoluindo de nível bem rápido”, disse em conversa com a FOLHA o algoz de João Fonseca em Londrina.





Tosetto atualmente disputa torneios universitários da divisão 1 de Tulsa, nos Estados Unidos, onde está para cursar a universidade. A curiosidade é que Tosetto e Fonseca são amigos até hoje.

Publicidade





“Alguns meses depois (do torneio de Londrina), no ano seguinte, ele já começou a se destacar muito. É muito legal para o tênis brasileiro. Eu sou bem amigo (do João). É legal demais ver a evolução dele, o crescimento super rápido que ele teve”, comemorou o brasileiro.





Após ser derrotado em Londrina em outubro de 2021, João Fonseca disputou outros três torneios no mês seguinte, vencendo todos eles. Foram títulos no Bahia Juniors Cup, em Salvador, no Fuerte San Lorenzo Bowl, em Llanos de Curundu, no Panamá, e no APT Junior Open, em Assunção, no Paraguai.



Publicidade





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: