Novo jogador do Londrina EC, Alison entrou em campo uma vez em 2024

O Londrina anunciou a contratação do volante Alison, de 31 anos, como um dos principais reforços para a temporada 2025.





Atleta com mais de 270 jogos disputados pelo Santos e que pode atuar em mais de uma função no sistema defensivo, Alison foi titular na final da Libertadores 2020, em que o Peixe perdeu para o Palmeiras, e acumula títulos como dois Campeonatos Paulistas, uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, um Torneio de Toulon pela seleção brasileira de base e o Campeonato Brasileiro da Série B de 2024.

Entretanto, é justamente a participação do jogador pelo Santos no ano passado que gera dúvidas sobre Alison no Londrina. Isso porque o atleta entrou em campo pelo time praiano apenas uma vez, no dia 12 de outubro, aos 30 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, na Vila Belmiro. O jogo marcou o retorno de Alison aos gramados após 15 meses, período em que passou em recuperação de sua sexta cirurgia no joelho.





O histórico de lesões no joelho de Alison se dá desde o primeiro jogo de sua carreira como profissional. O jogador, revelado pelo Santos, estreou na equipe principal em 2011, contra o Cruzeiro e, após 30 segundos em campo, rompeu os ligamentos do joelho direito.

No período de recuperação, poucos meses depois, o volante voltou a romper os ligamentos, acumulando uma pausa em sua carreira de 20 meses sem atuar.





De volta ao time, o meio-campista conquistou a Copinha em 2013 e foi para o time profissional, se firmando como peça importante. Porém, em 2015, em clássico contra o São Paulo pelo Paulistão, Alison sofreu uma nova lesão no joelho e ficou mais oito meses longe dos gramados.

Em 2016, o jogador voltou a atuar pelo Santos e esteve em campo em dez jogos, mas em julho sofreu um novo problema no joelho, agora no menisco, e só retornou quatro meses depois.





Alison teve período de continuidade de 2017 a 2021, quando se fixou no Santos e chegou a ser o capitão da equipe paulista. Mas, em 2022, pouco após ser negociado com o Al-Hazm, da Arábia Saudita, Alison lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O atleta retornou ao Santos para tratamento e, meses depois, recuperado, assinou contrato. De volta aos campos, atuou em oito partidas até o dia 10 de junho de 2023, quando teve sua última lesão, em duelo disputado contra o Coritiba pelo Brasileiro da Série A.





Após disputar seu único jogo em 2024, contra o Mirassol, Alison admitiu que vivia período de incerteza sobre sua carreira.





