Número de sócios-torcedores do Londrina EC dispara com novo plano

O Londrina viu seu quadro de sócios-torcedores disparar em 2025, saltando de 400 para 2.600 assinantes. O crescimento foi revelado por Guilherme Bellintani, dono da Squadra Sports e gestor da SAF do clube, em entrevista ao podcast Bar FC.





“A cidade está comprando o projeto, e o projeto vai ser do tamanho que a cidade se envolver. Eu estou construindo, investindo para a cidade vir junto. Se a cidade embarcar, o Londrina vai crescer muito”, afirmou. O atual plano de sócio do LEC tem valor inicial de R$ 15 e tem atraído os torcedores desde o lançamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Bellintani também revelou os bastidores da constituição da SAF. Segundo ele, em meio às negociações, surgiu a possibilidade de outra proposta assumir o clube. O dirigente garante ter aberto mão da multa rescisória para que os conselheiros analisassem livremente a situação.

Publicidade





“No meio do caminho, teve alguém que disse que havia uma SAF melhor que a nossa e que existia multa. Primeira coisa que eu disse foi que dispensava a multa. Se o Londrina tivesse uma SAF melhor que a nossa, quem sou eu para obrigar um clube tão tradicional a fazer negócio comigo só por causa disso? Mandei carta ao Conselho Deliberativo, disse que estava dispensada a multa. Essa proposta veio? Não. O que o Conselho fez? Confiou em mim”, relatou.





Apesar dos desafios, Bellintani reforça o otimismo com o futuro: “Fui muito bem recebido em Londrina, só tenho a agradecer. Quando apresentei a proposta, ninguém queria o Londrina, que tinha caído para a Série C. Demorou seis meses para formar a SAF, mas hoje temos a confiança da cidade”.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



