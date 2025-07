Lateral Maurício continua no Londrina EC mesmo após sondagens

Um dos destaques do Londrina na temporada, o lateral Maurício tem despertado o interesse de outros clubes, mas a permanência no VGD está assegurada. A FOLHA apurou que, apesar das sondagens recentes, a chance de o jogador deixar o clube neste momento é considerada “zero” internamente.





Há alguns meses, o Vila Nova-GO chegou a formalizar uma proposta para contar com o atleta, diante da busca por um lateral-direito no mercado. No entanto, o Tubarão recusou de imediato. Segundo informações da rádio Bandnews de Goiânia, o time voltou à ativa por Maurício e teria enviado proposta, mas a reportagem procurou o estafe do atleta, que negou qualquer oferta oficial nos últimos dias, mesmo que as sondagens sigam. O contrato de Maurício com o LEC, renovado no início do ano e válido até dezembro de 2026, também é um entrave para qualquer negociação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na vitória por 3 a 1 sobre o CSA, no último sábado (26), Maurício completou 50 jogos com a camisa alviceleste. Desde que chegou, soma sete gols e cinco assistências, números expressivos para um jogador de defesa. Em 2024, foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Série C, e em 2025 vem repetindo o desempenho, figurando com frequência nas seleções da rodada da competição.





Contratado pouco antes do início da Série C do ano passado, vindo do Villa Nova-MG, Maurício chegou ao Londrina para ser reserva de Thiago Ennes na lateral-direita. No entanto, com a ausência de opções na esquerda, foi improvisado no setor e se firmou, mesmo sendo destro.

Publicidade





"Cheguei aqui sabendo do meu potencial, mesmo que muitos não me conhecessem. Hoje, me conhecem. Comecei como lateral-direito, depois me passaram para a esquerda, e continuo conseguindo agregar muito ao time por ali", disse o defensor alviceleste.





O lateral de 24 anos foi revelado pelo Coimbra-MG, passou pelo Villa Nova-MG e teve uma breve experiência internacional no Leixões, de Portugal, em 2023. Hoje, é peça-chave no time comandado por Roger Silva e um dos principais nomes do elenco na luta pelo acesso à Série B.

Publicidade