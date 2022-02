Ônibus do Palmeiras deixa CT rumo ao Mundial com festa e 'mar verde'

O Palmeiras iniciou nesta quarta-feira (2) sua trajetória em busca do título do Mundial de Clubes. Os torcedores do clube alviverde lotaram o cerco formado na Av. Marquês de São Vicente, na zona oeste de São Paulo. O número de aficionados foi tão grande que quase chegou à frente do CT do São Paulo, que fica a poucos metros da Academia de Futebol.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A delegação da equipe deixou as instalações do clube às 11h08 a caminho Aeroporto Internacional de Guarulhos. O voo fretado para os Emirados Árabes decola às 13h. A chegada prevista em Abu Dhabi é às 4h da manhã (de Brasília) desta quinta-feira (3).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Logo após a saída da Academia de Futebol, a torcida palmeirense pulou a grade de proteção e formou um mar verde ao lado do ônibus. Muitos sinalizadores e bandeiras foram utilizados na festa.





A reportagem esteve em frente ao CT e viu que um novo espaço precisou ser isolado, bloqueando o outro sentido da avenida, por conta da grande quantidade de torcedores.





O técnico Abel Ferreira postou em suas redes sociais uma imagem de como foi acompanhar toda a festa de dentro do ônibus da delegação.

Continua depois da publicidade





A estreia do Palmeiras na competição é no dia 8 (terça-feira), às 13h30 (de Brasília), contra Al Ahly-EGI ou Monterrey-MEX, pela semifinal do Mundial.