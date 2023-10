Operário faz gol no fim de jogo e garante classificação para a Série B de 2024

De forma dramática, o Operário Ferroviário conquistou neste domingo (8) o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro um ano após a queda para a Série C.





O Fantasma chegou à última rodada da fase final como lanterna do grupo C, com 4 pontos, e além de vencer o São Bernardo-SP, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Campos Gerais), teria que contar com tropeço do São José-RS contra o já classificado e líder Brusque em Santa Catarina.

Os gaúchos estavam em terceiro, com 5 pontos. O São Bernardo, segundo colocado, com 7, jogava pelo empate no Paraná.





E em meio a muita chuva em Ponta Grossa, o que provocou a paralisação do jogo por quase uma hora, no fim deu tudo certo para os paranaenses. Com um belo gol de Vinícius Diniz aos 40 minutos do segundo tempo, acertando um chute de fora da área no ângulo, o Operário venceu por 1 a 0, para festa de sua torcida.

Àquela altura, o jogo em Brusque já havia terminado em 0 a 0 - não sem emoção. Isso porque o São José chegou a marcar um gol no último lance, já nos acréscimos, mas o árbitro anulou após consulta ao VAR, que havia apontado toque de mão no lance. A rodada foi finalizada com o Operário superando o São Bernardo apenas no número de gols marcados (9 a 6 ), já que as duas equipes terminaram empatadas em pontos e ainda no saldo de gols (0 a 0).





Em Ponta Grossa, o drama também ficou por conta do temporal que atingiu a cidade. O gramado encharcou, o que impossibilitava a continuidade da partida após os primeiros 45 minutos. No intervalo, a arbitragem usou a regra de aguardar 30 minutos para avaliar as condições de jogo.





