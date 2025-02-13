Ouro Verde, novo time de Londrina, anuncia primeiras seletivas do clube

O Ouro Verde, clube gerido pelos ex-jogadores Germano e Roberto Brum, divulgou as datas das primeiras seletivas da equipe visando captar atletas entre 10 e 20 anos de idade para as categorias de base.





Segundo a assessoria, as avaliações serão realizadas entre os dias 15 e 21 de fevereiro no CT do Ouro Verde, que é o antigo CT da SM Sports, localizado na rodovia Celso Garcia Cid, 6.027.

A ideia do novo clube londrinense é focar na visão esportiva e também no desenvolvimento dos jovens que vão integrar o Ouro Verde.





"Nosso foco vai além das habilidades técnicas; investimos na formação de caráter e na preparação mental dos nossos atletas. Queremos formar não apenas bons jogadores, mas excelentes seres humanos", destacou Roberto Brum, que defendeu clubes como Coritiba, Santos e Braga, de Portugal.





