Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Atletas de 10 a 20 anos

Ouro Verde, novo time de Londrina, anuncia primeiras seletivas do clube

Matheus Camargo - Especial para a Folha
13 fev 2025 às 10:15

Compartilhar notícia

Divulgação/Magaldes Marketing e Comunicação
Publicidade
Publicidade

O Ouro Verde, clube gerido pelos ex-jogadores Germano e Roberto Brum, divulgou as datas das primeiras seletivas da equipe visando captar atletas entre 10 e 20 anos de idade para as categorias de base. 


Segundo a assessoria, as avaliações serão realizadas entre os dias 15 e 21 de fevereiro no CT do Ouro Verde, que é o antigo CT da SM Sports, localizado na rodovia Celso Garcia Cid, 6.027. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A ideia do novo clube londrinense é focar na visão esportiva e também no desenvolvimento dos jovens que vão integrar o Ouro Verde. 


"Nosso foco vai além das habilidades técnicas; investimos na formação de caráter e na preparação mental dos nossos atletas. Queremos formar não apenas bons jogadores, mas excelentes seres humanos", destacou Roberto Brum, que defendeu clubes como Coritiba, Santos e Braga, de Portugal. 


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
Ouro Verde anuncia primeiras seletivas do clube
Time londrinense vai selecionar atletas do sub-10 ao sub-20
Esporte Londrina Time seletiva futebol
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas