Sem Piu, Brasil termina 12º no revezamento 4x400m e não vai à final

O quarteto brasileiro não avançou para a final do revezamento 4x400m rasos das Olimpíadas de Paris. Apesar de fazer a melhor marca da temporada, o time terminou na sexta colocação de sua bateria e 12ª geral, com 3min00s95, e não avançou para a disputa por medalha.



O quarteto de Botswana comandou o primeiro grupo com 2min57s76, seu melhor tempo na temporada. Os time de Grã-Bretanha (2min58s88) e Estados Unidos (2min59s15) vieram na sequência e também avançaram.

O Brasil buscou a classificação com o quarteto formado por: Lucas Carvalho, Lucas Vilar, Douglas Hernandes Mendes e Matheus Lima.



Os brasileiros não fizeram uma boa largada e passou grande parte da prova longe do pelotão da frente. A queda de um atleta da Africa do Sul também atrapalhou o time verde-amarelo que precisou desviar, prejudicando o tempo.

O time de revezamento do Brasil não contou com Alison dos Santos, o Piu. A expectativa era contar com o atleta -que disputa a final dos 400m com barreiras nesta sexta-feira (9), às 16h45 (de Brasília)- em uma eventual final.



O planejamento, porém, sempre foi não ter Piu no classificatório. Alison seria um "reforço" para o time verde-amarelo tentar uma medalha na decisão.



França (2min59s53), Nigéria (2min59s81) e Bélgica (2min59s84) foram os mais rápidos do segundo grupo e também avançaram. Já Japão (2min5948) e Zâmbia (3min00s08) ficaram com as vagas gerais).



A final do revezamento 4x100m rasos acontece neste sábado (10), às 16h (de Brasília). Os três primeiros de cada bateria e o dois melhores tempos gerais avançam para a disputa por medalha.