AlphaTauri lança novo carro da Fórmula 1 em vídeo com Gasly e Tsunoda

A AlphaTauri foi mais uma equipe a apresentar o carro para a temporada de 2022 da Fórmula 1. A escuderia italiana divulgou o AT03 nesta segunda-feira (14), em um curto vídeo de menos de 3 minutos com ar tecnológico que contou com aparições dos pilotos Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, os mesmos da temporada passada.

Nas imagens, Gasly e Tsunoda aparecem em meio a modelos que vestem roupas da AlphaTauri, que também é uma marca de moda. O novo carro mantém as cores azul escuro e branco da equipe.

A AlphaTauri vem do sexto lugar no Mundial de Construtores no ano passado, com destaque para Gasly, nono colocado entre os pilotos, à frente dos dois carros da Alpine, que terminou na quinta colocação entre os construtores.





A escuderia italiana foi a quinta equipe a lançar o carro para a nova temporada. Antes, Haas, Red Bull, Aston Martin e McLaren divulgaram os modelos para 2022.





A temporada da Fórmula 1 começa com o GP do Bahrein, em 20 de março.