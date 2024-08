Ana Sátila avança para as quartas no caiaque cross em Paris; Pepê se despede

O Brasil foi representado por Ana Sátila e Pedro "Pepê" Gonçalves neste domingo (4), nas eliminatórias da prova de caiaque cross, da canoagem slalom, no Estádio Náutico Água Branca, em Vaires-sur-Marne (FRA). A brasileira conseguiu uma descida limpa e, beneficiada por duas adversárias que acabaram se atrapalhando ao disputarem posição, terminou a sétima bateria do dia na segunda colocação, atrás apenas da francesa Angele Hug. Apenas duas atletas de cada uma das oito baterias avançavam para a próxima fase. Com isso, Ana volta às águas do canal nesta segunda-feira, 5, para a disputa das quartas de final.





“No final foi tranquilo, mas até cruzar a linha de chegada é tenso. O cross é uma prova que tudo pode acontecer até o final. Eu tentei ficar muito focada, muito concentrada na minha remada. Eu coloquei na minha cabeça que não seria fácil, já que a largada aqui é bastante difícil se você não tem uma posição boa. Eu consegui isso no time trial, mas como fui para repescagem e voltei em 23º, sabia que ia ser difícil. Tentei baixar a cabeça e remar muito. E deu certo, acho que foi bacana hoje”, analisou uma sorridente Ana.

Nas quartas de final, Ana Sátila estará na quarta bateria, a última dessa fase, com Mallory Franklin (GBR), Angele Hug (FRA) e Viktoriia Us (UKR). As semifinais e a final serão disputadas no mesmo dia, sempre com os mesmos critérios de classificação: as duas melhores de cada bateria avançam de fase.





“Não tive nenhuma lesão e isso já me deixa muito feliz para amanhã. (Para as quartas de final) é a mesma estratégia: remar com amor, com força e entregar tudo que tenho nesse último dia de competição”, completou a canoísta, que em Paris 2024 já havia ampliado seu leque de feitos para a canoagem slalom do Brasil nos Jogos Olímpicos, com a quarta colocação no K1 e o quinto lugar no C1.

