APVE Londrina Basketball vence Pato Basquete e encerra jejum de seis anos

A APVE Londrina Basketball voltou a saborear uma vitória sobre a equipe do Pato Basquete depois de muito tempo. Na noite dessa quarta-feira (24), a equipe londrinense enfrentou o time de Pato Branco, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro. Dominante do início ao fim, a APVE fechou a partida em 99 a 64. O último resultado positivo sobre o adversário havia sido em 2019, na disputa da Liga Ouro, competição nacional considerada uma divisão de acesso ao NBB.





Diante de um ótimo público presente no ginásio, o ala/armador e capitão Nathal deu show. Ele foi o cestinha da partida com 24 pontos. O atleta mais eficiente em quadra foi o ala/pivô Gabriel Soldi, que registrou o quinto duplo-duplo em sete jogos, ao registrar 23 pontos e 15 rebotes. Duplo-duplo é quando um atleta atinge dois dígitos em dois quesitos diferentes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além deles, outros jogadores tiveram desempenhos expressivos. O ala Pedro Lucas também registrou um duplo-duplo: 16 pontos e 15 rebotes. O pivô Vitor Borges anotou 12 pontos e o armador Vilarinho fez 11 pontos.





“A gente não pode desvalorizar a nossa vitória pelo fato de o Pato Basquete ter disputado a partida com um elenco mais jovem do que nos anos anteriores. Esse elenco deles disputou a LDB (campeonato nacional sub-22), está entrosado e tem jogadores de muita qualidade. Para o nosso projeto, foi uma importante vitória e que vamos comemorar muito”, diz Arody Neto, técnico da APVE Londrina Basketball.

Publicidade





Com o resultado, a APVE Londrina Basketball mantém os 100% de aproveitamento na competição e permanece na liderança isolada. A equipe volta a entrar em quadra no próximo sábado (27), às 16h30, em Curitiba, para enfrentar a Sociedade Thalia/ Phd Sports.



