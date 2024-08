Atleta de Londrina estreia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira (8), a atleta Livia Avancini, 32 anos, fará sua estreia nos jogos olímpicos de Paris 2024, ela entrará em ação nas eliminatórias da prova do arremesso de peso para tentar uma vaga na final. Faltando três dias para a competição, ela mantém o foco nos treinos buscando ajustes finais para o maior desafio da sua carreira.





A atleta da equipe Londrina/FEL/IPEC já está em Paris desde o início dos Jogos. Ela teve sua programação de viagem adiantada por conta da audiência que liberou sua participação nos Jogos em Paris após um erro das autoridades no controle de dopagem. Liberada para competir, ela diz estar pronta para fazer uma boa prova e buscar seus objetivos.

“Depois do resultado (do recurso), a gente conseguiu focar bastante nos treinos, e tem sido importante também para essa adaptação, já que aqui o clima é diferente e temos cinco horas a mais. Tenho conseguido treinar bem e estou otimista. Sei que vai ser uma guerra, mas vou deixar tudo na pista”, prometeu a londrinense.





Livia é revelada no projeto Londrina Atletismo e defende a equipe Londrina há 20 anos. A convocação para a primeira Olimpíada da sua carreira veio como um presente para ela e sua técnica Silvana, que a acompanha desde o início dos treinos. Faltando pouquinho para o tão esperado momento, é hora também de tentar controlar a ansiedade. “Não tem como, é um momento que eu esperei muito, lutei muito e que eu sonho desde o início de tudo. A ansiedade é grande, vai ter o frio na barriga, mas estou pronta. Quero viver tudo isso da melhor maneira possível”, comentou Livia.

Campeã do Troféu Brasil





A londrinense é campeã do Troféu Brasil em 2021 e tem nove medalhas consecutivas no arremesso do peso feminino na maior competição de atletismo da América Latina. Livia também foi a três mundiais com a seleção brasileira.

Para a técnica Silvana Vieira, a participação em Paris representa o auge na carreira da atleta e confia numa boa participação dela nas Olimpíadas. “Livia é uma atleta já experiente. Mesmo à distância temos conversado muito para ajustar alguns detalhes e entregar o melhor dela. Acredito que ela tem tudo para fazer uma boa classificatória”, observou a treinadora.





A prova eliminatória do arremesso do peso está agendada para a próxima quinta-feira (8), às 10h25 (horário da França) e 5h25 (horário do Brasil).





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos) e IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura); e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Unicesumar, CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Zuba Advocacia, Centro do Coração, Nutricionista Bruna Monteiro, Raphael Cruz Fisioterapia Esportiva e Academia AS Fitness.





