Atletas de Londrina comemoram medalhas conquistadas o Pan Sub-20 de atletismo

Julia Ribeiro (Rimar) e Elias Santos foram ao pódio três vezes nos revezamentos 4 x 400 metros na competição realizada em Porto Rico





Destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC na atual temporada, Julia Ribeiro (Rimar) e Elias Santos comemoram a boa participação no Campeonato Pan-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Na competição realizada no último final de semana, em Mayaguez, em Porto Rico, a dupla teve participação direta em três conquistas do time verde e amarelo, com dois bronzes, nos revezamentos 4 x 400 metros, e uma prata no revezamento 4 x 400 metros misto.







Atual bicampeã brasileira nos 400 metros rasos, a londrinense Julia Ribeiro celebrou mais uma conquista importante para sua carreira. “Muito feliz com mais uma oportunidade de representar o Brasil numa competição importante e conseguir chegar ao pódio. São resultados que me dão ainda mais força para a sequência”, avisou a jovem, quinta colocada nos 400 metros do Troféu Brasil, no mês passado.

No Pan em Porto Rico, Julia, que é treinada por Gilberto Miranda, integrou os revezamentos 4 x 400 metros feminino (junto com Amanda Miranda da Silva, Grazielly Kamilly Sena e Camille de Oliveira) e 4 x 400 metros misto. Ela também correu a final dos 400 metros e terminou na quinta colocação.





Elias Santos também esteve na formação de prata do revezamento 4 x 400 metros misto e no quarteto de bronze do revezamento 4 x 400 metros masculino brasileiro, ao lado de Vinicius Galeno, Gabriel Durans Araujo e Carlos Lara Domingos. “Competição com provas muito fortes e alto nível, e essas medalhas são resultado de muito esforço do nosso time”, disse Elias.

Tanto no revezamento masculino como no feminino, o Brasil terminou atrás apenas de Estados Unidos e Jamaica, duas das maiores potências mundiais da prova.





No revezamento 4 x 400 metros misto, Elias e Julia tiveram a companhia de Vinícius Galeno e Camille de Oliveira.





O técnico Gilberto Miranda exaltou o resultado. “Mais uma vez nosso time mostrando sua força com atletas representando a seleção brasileira e alcançando resultados expressivos em nível internacional. Não à toa temos um trabalho considerado referência hoje no cenário nacional”, apontou o treinador londrinense.