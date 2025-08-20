Atletas de Londrina conquistam medalha de ouro no Pan-Americano Junior

A delegação brasileira de atletismo conquistou, na segunda-feira (18), sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior. A equipe que disputou a prova dos 4x400m foi composta por Jadson de Lima, Bianca de Almeida, Elias dos Santos e Júlia Ribeiro, os dois últimos integrantes do projeto Londrina Atletismo.





A equipe campeã encerrou a prova com o tempo de 3min19s98, e a conquista marcou o primeiro dia de disputas da modalidade. Os Jogo Pan-Americanos Júnior estão sendo disputados em Assunção, Paraguai.

O atleta Elias dos Santos, de 20 anos, falou sobre a sensação de conquistar esse feito. “Ganhar a primeira medalha de ouro é muito importante. Consegui mostrar para os brasileiros que é possível ganhar o ouro. É uma sensação única, só quem conquista essa medalha sabe explicar a felicidade, ela tem um peso muito grande”, comemorou.





Dez vezes escolhido para representar o Brasil, Santos é do Pará e, há dois anos, veio a Londrina para participar do projeto Londrina Atletismo. Ele agradeceu a oportunidade dada pelo treinador que o trouxe para a cidade, Gilberto Miranda. “O Gilberto tem um coração enorme; ele me deu uma estrutura melhor e me trouxe pra treinar no Londrina Atletismo”, acrescentou.

Santos agora coloca suas atenções na final do revezamento masculino 4x400m, que será disputado na sexta (22), às 19h15. “Queremos o recorde brasileiro”, adiantou o medalhista.





Em 25 anos de atividade, o Londrina Atletismo conquistou 26 títulos nacionais de clubes e teve mais de 200 atletas convocados para as seleções brasileiras.

O treinador do projeto, Gilberto Miranda, contou sobre a emoção de ver seus atletas no topo. “É muito importante vê-los em competições internacionais. Coroa todo o trabalho desenvolvido, porque normalmente esses atletas iniciam crianças aqui conosco e, quando a gente vê despontando assim, principalmente numa categoria considerada adulta, fica muito feliz”, frisou.





Uma conexão vencedora

Miranda também avaliou a trajetória de seis anos da atleta Julia Ribeiro no projeto. “Há uma conexão muito grande entre mim e a Julia, ela praticamente iniciou aqui. É uma atleta diferenciada, trabalha muito, treina muito, é responsável com os compromissos que tem para com o atletismo e para com a cidade de Londrina. Ver uma menina criança se transformar em uma grande atleta, e fazer sua formação dentro da Universidade Estadual de Londrina, é muito importante”, destacou.

A atleta Julia Ribeiro, de 20 anos, também elogiou a parceria e os resultados obtidos. “O Gilberto é essencial na minha vida, o trabalho dele é incrível e nele confio de olhos fechados. Acho que juntos construímos muitas conquistas e vamos conquistar ainda mais”, acrescentou.





Com uma trajetória marcada por grandes feitos, Julia Ribeiro já representou o Brasil em diferentes competições internacionais. Foram cinco participações em Sul-Americanos, dois Mundiais Sub-20, além de um Mundial Escolar.

Ribeiro contou que o ouro obtido pelo atletismo no Pan Junior foi sonhado e planejado. “O time estava unido e muito concentrado, sabíamos que tínhamos muita chance de ganhar, só precisávamos confiar. Muito feliz em fazer parte dessa equipe e ganhar essa medalha, de longe a mais linda que já conquistei, ficará pra sempre na minha história”, destacou.





O próximo desafio de Ribeiro será a final individual dos 400m. A disputa está programada para esta quarta (20), às 19h10. A transmissão dos Jogos Pan-Americanos Júnior está disponível no canal oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e também pela CazéTV, ambos no Youtube.

A delegação brasileira de atletismo levou 54 atletas à competição, sendo 24 mulheres e 30 homens. As disputas da modalidade seguem até sexta-feira (22), na pista do Estádio de Atletismo do Comitê Olímpico do Paraguai.





