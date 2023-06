Atletas de Londrina são campeãs paranaenses na categoria adulta

Campeã nos naipes feminino, masculino e também no geral, a equipe Londrina/FEL/IPEC trouxe para casa os três troféus em disputa no 67º Campeonato Paranaense Loterias Caixa de atletismo, que ocorreu no último fim de semana, no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), em Cascavel (Oeste).







Mesmo com um grupo recheado de jovens e desfalcado de nomes como Livia Avancini, Tabata Vitorino e Tatiane Raquel Silva, a equipe londrinense fez mais uma campanha marcante. O time masculino marcou 255 pontos e o feminino, 249. Na soma, título geral para Londrina, com 504 pontos, quase o dobro da agremiação segunda colocada. Foram 13 medalhas de ouro, dez pratas e nove bronzes, além de um novo recorde do campeonato e três pódios triplos.

Publicidade

Publicidade





Em grande fase, a londrinense Julia Ribeiro, de 18 anos, estabeleceu novo recorde do campeonato para a prova dos 400 metros rasos: 54seg60. “Quando fazemos um recorde é um marco na história da competição e isso é muito gratificante para o atleta. Estou muito feliz com a marca, com a vitória e o recorde”, falou a jovem, atual campeã brasileira sub-20 da prova.





A equipe de Londrina também garantiu três pódios completos. Nos 400 metros com barreiras masculino, Pedro Brandalise foi o campeão, seguido por Felipe Junior Wilezilek e Ruan Miguel dos Santos Souza fechando o pódio. Nos 400 metros masculino, Pedro Tombolim venceu, seguido por Paulo Romualdo e Artur Treicher Neto. No heptatlo feminino, Maria Eduarda Ferreira de Oliveira garantiu o ouro, Elisa Santana da Silva a prata, e Laura Catharino dos Santos foi medalha de bronze.

Publicidade





Nesta temporada, esse é o segundo título estadual vencido pelo time londrinense. Em março, a equipe londrinense foi campeã feminina, masculina e geral do Paranaense Sub-18, também em Cascavel.





“Isso mostra mais uma vez a força de um trabalho contínuo, focado no desenvolvimento do atleta. Nos últimos anos, temos títulos importantes em categorias sequentes. Uma filosofia que hoje é referência no Brasil e que tem sido um diferencial importante para o nosso trabalho”, destacou o treinador Gilberto Miranda.





LEIA TAMBÉM: