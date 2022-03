Atletas de Londrina são destaque em Campeonato Panaense de Atletismo

A equipe Londrina/FEL/IPEC ganhou 33 medalhas e foi a protagonista da 55ª edição do Campeonato Paranaense de Atletismo, disputado no último fim de semana, no CNDA (Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo), em Cascavel (Oeste). O time londrinense levou os títulos nos naipes masculino, feminino e geral, sendo um dos melhores resultados obtidos nos últimos anos.



O time feminino somou 240 pontos e o masculino 267. Na soma geral, Londrina marcou 507 pontos, tendo vantagem de 166 para a segunda colocada.



“Acredito que isso só foi possível graças ao empenho de todo um time. Uma campanha incrível, fruto da união e determinação de todos os atletas, técnicos e integrantes da nossa equipe”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.



A equipe londrinense subiu ao pódio 33 vezes, conquistando 10 ouros, 14 pratas e 9 bronzes e ainda quebrou recordes duas vezes com a atleta Camila Irene Abílio Barbosa, com 46,47 metros no lançamento do martelo, e Kauã Henrique de Lima Ribeiro Oliveira, que correu para 9 minutos 30 segundos 71 centésimos nos 3.000 metros. O jovem também faturou o ouro na categoria 3.000 metros com obstáculos.



Destaque também para Júlia Aparecida Rocha Ribeiro, que levou três ouros, nos 400 metros e nos revezamentos 4 x 100 metros e 4 x 400 metros misto, além de uma prata nos 200 metros; Edson Junior Calbaizer, com dois ouros, nos 400 metros e revezamento 4 x 400 metros misto, e uma prata nos 800 metros, e Alberto Rodrigues dos Santos Filho; ouro no lançamento do disco e prata no arremesso do peso.



Com o título conquistado no fim de semana, a equipe de Londrina mantém sua hegemonia na categoria, já que no ano passado também havia sido campeã feminina e geral da competição.