Autódromo recebe etapas da Copa Truck e Nascar Brasil neste fim de semana em Londrina

O Autódromo Internacional Ayrton Senna receberá, no sábado (3) e no domingo (4), a etapa dupla da Copa Truck e a prova da Nascar Brasil Sprint Race. Ao todo, o público poderá acompanhar seis corridas e mais de dez horas de atividades de pista nessa programação integrada, além de duas sessões de visitação aos boxes e outras ações promocionais.





No formato de etapa dupla, os pilotos da Copa Truck terão duas tomadas de tempo para definição dos grids de largada, com ambas abrindo a programação junto de um warm up para checagem geral. Eles correrão nas duas datas (sábado e domingo) na primeira rodada dupla de 2023, totalizando quatro corridas, duas em cada dia.

Já as duas provas da Nascar Brasil, incluindo a tradicional corrida sunset, ocorrem no sábado (3), com o domingo (4) voltado apenas para a Copa Truck. Todos os treinos livres do evento irão ocorrer na sexta-feira (2), com portões fechados ao público.





A maior parte dos ingressos já está esgotada, e as entradas estão disponíveis de forma digital até sexta-feira (2) pelo site da Bilheteria Digital. Depois disso, só será possível adquiri-los diretamente nas bilheterias do autódromo. No sábado (3), as atividades começam a partir das 8h, quando os portões serão abertos, e terão a última corrida às 17h50. O Autódromo Ayrton Senna estará aberto no domingo (4) nesse mesmo horário, e a programação terá a última corrida às 13h10.

O público londrinense e visitantes de outras cidades terão vários atrativos para curtir. São cinco paranaenses no grid, entre eles o atual campeão – Wellington Cirino, o atual líder do campeonato – Jaidson Zini, a piloto mais famosa do grid – Debora Rodrigues, e a dupla Leandro Totti e Rodrigo Taborda, da Vannucci Racing, equipe com sede na cidade paranaense.





Dentro da pista o equilíbrio será a tônica: nenhum piloto conseguiu repetir a vitória nas quatro provas disputadas na história da Truck no local, com todos os pilotos das duas categorias, Pro e Super (que juntos ultrapassam 30 nomes), já tendo somado pontos neste ano.

Na Pro, que tem o cascavelense Zini na liderança, são nada menos que seis pilotos separados por 16 pontos (Zini, Beto Monteiro, André Marques, Felipe Giaffone, Debora e Raphael Abbate), com os seis primeiros na tabela tendo completado e pontuado em todas as provas já disputadas.





Já na Super, Evandro Camargo lidera com uma folga de 11 pontos, mas o resto vem embalado atrás dele, com dois pontos separando Fabio Fogaça, Thiago Rizzo e Jô Augusto Dias. Entre as montadoras, a Mercedes busca se recuperar e descontar os 12 pontos que possui de desvantagem para a Volkswagen.

Os fãs da Copa Truck que vão ao autódromo ou assistirão pela TV podem ficar animados, já que, pela previsão, a chuva deve passar longe do norte do Paraná, com as temperaturas variando entre 16 e 24 graus.





Para o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, sediar eventos nacionais de renome no Autódromo Ayrton Senna, como a Copa Truck e a Nascar Brasil, movimentam a cidade e a economia local, dando visibilidade ao esporte em Londrina.

“Teremos aqui etapas incríveis com os melhores pilotos de caminhão da Truck e os da velocidade da NASCAR, que estarão correndo em nosso autódromo. É um evento sensacional, estamos com hotéis muito bem ocupados por conta do volume de pessoas mobilizadas, incluindo outros eventos como os Jogos de Aventura e Natureza, que é estadual e conta com participação da FEL. Estamos empolgados para esse período de intensa atividade”, afirmou.





Segundo Oguido, é fundamental trazer diversas modalidades para Londrina e criar opções de esporte e lazer para a comunidade. Ciente disso, a prefeitura efetuou a manutenção do autódromo para melhor receber as equipes e suas máquinas.





“Faremos de tudo para abraçar, cada vez mais, eventos e oferecer o suporte que pudermos. Agradecemos muito a CMTU e a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação pelo empenho nessas ações, sendo órgãos que nos ajudam na manutenção dos espaços públicos da cidade para que seja possível receber tantas iniciativas importantes”, concluiu.





