'Besuntado de Tonga', Pita Taufatofua promove ajuda após tsunami e busca notícias do pai

Conhecido no Brasil após as cerimônias de abertura das Olimpíadas de Tóquio e do Rio de Janeiro, o atleta do taekwondô Pita Taufatofua, o "besuntado de Tonga", é uma das muitas pessoas que não tem conseguido contato com familiares nas ilhas de seu país, localizado no Oceano Pacífico e que foi fortemente afetado pela erupção de um vulcão na região –como consequência do fenômeno sísmico, também sofreu um tsunami.



Taufatofua ganhou fama nas redes sociais pelas roupas que usou nas cerimônias dos Jogos do Rio-2016 e de Tóquio-2020. Ele é filho do governador das ilhas Ha'apai (grupo de ilhas do arquipélago de Tonga), que estava no local quando as ondas atingiram a costa do país e com quem não consegue mais contato desde então. Sua família vivia em uma casa perto da costa.



O atleta criou uma vaquinha virtual, que até a tarde desta terça-feira (18) já havia arrecadado mais de 390 mil dólares australianos (o equivalente a mais de R$ 1,5 milhão).



Nas suas redes sociais, ele tem organizado a campanha de arrecadação e compilado notícias sobre o que já se sabe dos danos causados pelo vulcão, além de buscar ajudar quem também não está conseguindo contato com familiares e amigos.

Taufatofua também tem divulgado imagens da erupção, de seus efeitos, e publicado mensagens como "das cinzas viemos e das cinzas vamos ressurgir".



Ainda não se sabe o real impacto da erupção, pois ela também causou a queda das linhas de internet e de telefone. Imagens de satélite, divulgadas nesta terça, ajudam a mostrar parte do estrago nas ilhas.



O jornal britânico The Guardian relatou que a missão neozelandesa captou áreas de mata cobertas de cinzas e muitos desabamentos nas ilhas de Tongatapu e Kolomotua.



Segundo a agência de notícias Reuters, as imagens mostram ainda uma destruição "catastrófica" na ilha de Atata e "de extensa a catastrófica" em Fonoifua, Niniva, Nomuka e Mango. Tonga tem 176 ilhas, 36 das quais são inabitadas.