Brasil disputa duas semifinais de duplas no Pan-Americano de tênis de mesa

A final de duplas mistas do Pan-Americano de tênis de mesa em El Salvador pode ser 100% brasileira. A partir das 23h15 (horário de Brasília) desta terça-feira (15) começam as semifinais da competição, com quatro representantes do país. Ao lado do carioca Hugo Calderano, número seis do mundo, a paulista Bruna Takahashi (19ª no ranking) enfrenta os norte-americanos Jishan Liang e Amy Wang. No mesmo horário, a dupla de Giulia Takahashi – irmã de Bruna – com Guilherme Teodoro medem forças com os chilenos Paulina Veja e Nicolas Burgos.





Principal competição continental da temporadas 2024, o Pan distribuirá aos campeões 500 pontos no ranking mundial. O torneio vai até domingo (20) com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).

