Brasil supera a Argentina e conquista o hexa na Copa do Mundo de Futsal

Maior vencedora da história da Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira ampliou neste domingo (6) a sua força como uma potência das quadras. Em uma final inédita contra a Argentina, a equipe canarinho chegou ao hexacampeonato mundial.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na quadra da Humo Arena, no Uzbequistão, a formação comandada por Marquinhos Xavier fez 2 a 1, com gols de Ferrão e Rafa Santos, ambos no primeiro tempo. Na etapa final, o goleiro-linha Rosa descontou.

Publicidade



Desde que a competição foi reformulada pela Fifa, em 1989, o Brasil se tornou o maior vencedor. Além de vencer a primeira edição, também ganhou três anos depois, em 1992, em 1996, em 2008 e, sua conquista mais recente havia sido em 2012, portanto, há 12 anos.



Apenas outros quatro países também levaram o título: Espanha (2000 e 2004), Argentina (2016) e Portugal (2021). Nas disputas mais recentes, os argentinos foram finalistas três vezes. Venceram a Rússia, há oito anos e perderam para os portugueses em 2021. Já o Brasil não chegava à decisão desde que foi campeão pela última vez, na Tailândia, onde derrotou os espanhóis na final, ainda com Falcão em quadra.

Publicidade



Cinco vezes campeã mundial no futebol, a seleção brasileira alcançou seu segundo hexacampeonato em uma das variações do esporte mais popular do mundo. Em fevereiro, o Brasil também chegou ao sexto título no futebol de areia, após vencer a Itália na decisão, por 6 a 4.



Em breve, a equipe canarinho também poderá brigar por medalhas nas duas modalidades, já que a Fifa fez uma solicitação ao COI (Comitê Olímpico Internacional) para incluir o futsal e o futebol areia no programa das Olimpíadas, defendendo um pleito antigo dos fãs das modalidades em que o Brasil também brilha.

Publicidade



A mais recente campanha vitoriosa, no Uzbequistão, coroa uma trajetória incontestável. A equipe ganhou as seis partidas que fez até a decisão, com 38 gols marcados e apenas cinco sofridos.



Mesmo assim, vencer a Argentina não seria tarefa fácil, já que o time albiceleste também mostrou força ao longo do campeonato, chegando invicto à final, com 29 gols marcados e dez sofridos.