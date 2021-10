Caio Souza lidera, mas cai no último aparelho e fica sem medalha no Mundial

Caio Souza passou perto, mas não conseguiu se tornar nesta sexta-feira (22) o sétimo ginasta do Brasil a subir ao pódio de um Campeonato Mundial, feito que deve ser atingido por Rebeca Andrade neste sábado (23). O atleta do Minas Tênis Clube chegou a liderar a final do individual geral da esvaziada competição disputada em Kitakyushu, no Japão, mas terminou fora do pódio, em um decepcionante 13º lugar, depois de falhar no seu último aparelho, o cavalo com alças.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

O brasileiro, que foi 17º nesta prova na Olimpíada de 2020, chegou a disputar diretamente a medalha de bronze com o ucraniano Illia Kovtun, décimo em Tóquio, mas acabou ultrapassado na última rotação, quando caiu do cavalo e recebeu nota mais de um ponto pior do que poderia fazer. Por isso, despencou para o mesmo 13º lugar que alcançou no Mundial de 2019, que foi muito mais forte. Pelo que está acostumado a fazer, o brasileiro era cotado para brigar pelo menos entre os cinco primeiros.



Campeão olímpico em Tóquio e mais uma vez competindo em casa, Daiki Hashimoto travou disputa ponto a ponto com o chinês Boheng Zhang, que chegou a vencer a seletiva olímpica chinesa, mas não foi convocado para Tóquio. De forma surpreendente, o título ficou com Zhang, por uma diferença de apenas 0,017: 87,981 a 87,964. O bronze foi para o peito de Kovtun, que está em sua primeira temporada como adulto.

Continua depois da publicidade