Carol Solberg critica Bolsonaro por veto a absorventes e mortes por Covid-19

"A gente viu o presidente vetando nesta semana a distribuição gratuita de absorvente para meninas total em situação de vulnerabilidade. Eu fico muito triste, o Brasil é um país maravilhoso, eu tenho tanto orgulho de tanta coisa que o Brasil representa, mas me dói muito ver esse momento. Eu sou atleta, adoro estar aqui jogando, mas não estou alheia a tudo que está acontecendo, então me dói muito", emendou.

"A gente completou ontem [sexta-feira] 600 mil mortes por Covid. Acho que os torneios não podem passar sem a gente estar falando sobre isso. A gente tem um presidente que está defendendo o tratamento precoce a essa altura do campeonato. Isso é muito sério. Me dói muito ver o Brasil sendo representado por isso", disse em entrevista exibida pelo canal SporTV, após vencer na semifinal do torneio.

Competindo pelo open de duplas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no Rio de Janeiro, a jogadora de vôlei de praia prestou solidariedade aos familiares das vítimas da Covid-19 e criticou o veto de Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes pelo governo para pessoas em situação de vulnerabilidade.





No ano passado, Solberg gritou "fora, Bolsonaro" no microfone do canal SporTV após uma partida no ano passado. Em razão do protesto na ocasião, ela foi denunciada ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e recebeu uma multa de R$ 1.000, convertida em advertência.



Nas redes sociais, ela mantém críticas frequentes a Bolsonaro.