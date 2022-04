CBSK convoca seleção brasileira para temporada 2022

A CBSK (Confederação Brasileira de Skate) anunciou, nesta segunda-feira (4), a convocação da seleção brasileira para a temporada 2022. A divulgação da lista acontece em um momento de grande desenvolvimento da esporte, após a ótima campanha dos brasileiros nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, o país conquistou três medalhas de prata na modalidade.

A importância do megaevento para o skate brasileiro ficou evidenciada no fato de que dez dos 25 convocados participaram da Olimpíada no último ano. Entre estes nomes aparecem os medalhistas de prata olímpicos Rayssa Leal (Street) e Pedro Barros (Park).

Porém, a lista também conta com duas ausências entre os atletas que competiram em Tóquio: Leticia Bufoni e o medalhista de prata Kelvin Hoefler.





Segundo o presidente da CBSK, Eduardo Musa, Bufoni ficou de fora da relação para se dedicar a projetos pessoais e profissionais na atual temporada. “Esperamos poder contar com a presença dela novamente em 2023”, disse.





Já Hoefler não concordou com algumas das contrapartidas do contrato da seleção. “O Kelvin conquistou a primeira medalha do Brasil em Tóquio e a primeira do skate brasileiro em uma Olimpíada. É, sem dúvida, um grande nome, não apenas para o Brasil, mas na cena mundial. Esperamos que na próxima temporada ele volte a estar presente na seleção”, afirmou Musa.

