Com londrinenses, Brasil alcança melhor resultado de sua história no Mundial de GR

Londrinenses fazem parte dessa conquista. Afinal, Londrina é um grande centro formador de atletas desta modalidade. As ginastas Gabrielle Moraes e Nicole Pircio da ADR Unopar foram titulares na competição, além da treinadora da Seleção Brasileira Camila Ferezin e a assistente técnica Bruna Martins que voltaram empolgadas com o pensamento na classificação para Paris 2024.

A equipe brasileira obteve o 5º lugar geral na soma das duas apresentações do conjunto 5 arcos e do conjunto misto e ainda o 4º lugar na final de 5 arcos, a melhor colocação da história no conjunto que classificou o Brasil para o pré olímpico que será em Valença/Espanha em 2023. Bulgária foi a campeã, seguida de Israel, Espanha e Itália.

A Seleção Brasileira de Conjuntos de Ginástica Rítmica conquistou seu melhor resultado internacional e marcou sua presença entre os melhores no cenário mundial. A vitória foi no Campeonato Mundial de Sófia, na Bulgária, entre os dias 14 e 18 de setembro.





“Estamos muito felizes e emocionadas. Foram 11 anos de muito trabalho, e a gente conseguiu entrar no top 5: o Brasil é o quinto melhor do mundo. Esse resultado é para todos do nosso País, para continuarem acreditando no nosso trabalho, porque a gente pode e merece estar entre os melhores do mundo sim”, afirmou Camila, em entrevista a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

Completando o time londrinense nesta edição do Mundial, a Presidente da Federação Paranaense de Ginástica, Márcia Aversani, eleita membro do Comitê Técnico de GR da Federação Internacional de Ginástica – FIG em 2021, atuou na supervisão da competição.





De acordo com Márcia Aversani, “O Brasil se apresentou no mesmo nível das melhores equipes do mundo, conjuntos com tradição olímpica como Bulgária, Itália e Espanha, o que demostra nosso crescimento e a certeza de que estamos a um passo da conquista da vaga para Paris 2024.”

Também integram o conjunto as demais atletas titulares Giovanna Silva, Bárbara Galvão, Deborah Medrado e Maria Eduarda Arakaki. A equipe nacional treina em Aracaju, onde está a sede da Confederação Brasileira de Ginástica – CBG.



