Com ouros de Guilherme Costa, o Cachorrão, e revezamento, natação leva 6 medalhas no Pan

Já no feminino, Maria Fernanda Costa e Gabrielle Roncatto fizeram uma dobradinha histórica, respectivamente com a prata e o bronze. A americana Paige Madden levou o ouro e estabeleceu novo recorde do Pan.





Outra medalha de ouro brasileira veio com o revezamento 4x100 metros livre, com Guilherme Caribe, Marcelo Chierighini, Victor Alcará e Felipe Ribeiro. Eles nadaram em 3min13s51 e ficaram à frente dos Estados Unidos (3min14s22) e Canadá (3min15s83).





A penúltima medalha nas piscinas de Santiago no sábado veio com Leonardo de Deus, uma prata nos 200 metros borboleta, e a última foi o bronze no revezamento 4x100 metros livre feminino com Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo.