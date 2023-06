Copa Truck chega à metade da temporada em Londrina com maior disputa da história

Se existe uma unanimidade na Copa Truck entre os pilotos é o fato de o equilíbrio de 2023 ser o maior desde a criação do campeonato em 2017. Os resultados após a quarta etapa, disputada neste domingo em Londrina, provam isso: na Pro, o G4 está por quatro pontos, enquanto na Super há um empate na liderança.





Vencedor de uma das provas do domingo no Autódromo Ayrton Senna, Beto Monteiro, bicampeão em 2019 e 2020, tomou a ponta da tabela de Jaidson Zini (que teve um domingo para esquecer) e agora parte para a segunda metade do ano com 116 pontos, contra 113 de Zini, empatado em pontos com André Marques, enquanto Felipe Giaffone é o quarto com 112. Dono do P1 na corrida 2, Roberval Andrade subiu para quinto com 103.

“O fim de semana foi tenso e o equilíbrio desse campeonato é o maior que já vi nos últimos anos. Realmente a gente não pode vacilar, pois a diferença de pontos é tão pequena que na segunda corrida, por exemplo, preferi conservar um quinto lugar e não forçar, o que se mostrou uma decisão acertada. Essa segunda metade do ano será eletrizante”, comenta Monteiro, enquanto Andrade sofreu com o calor e precisou de apoio médico após o pódio. “Estou muito cansado, muito calor, muitas disputas, que fim de semana difícil, mas gratificante com duas vitórias, uma em cada dia”, resume Andrade.





