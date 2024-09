Crianças participam de oficina de 'Lançamento de Dardinho' no CSU em Londrina

Cerca de 60 crianças, de 7 a 11 anos, do Projeto Lucas, participaram na terça-feira (24) da oficina de atletismo na modalidade de "Lançamento de Dardinho". A ação foi promovida pelo triatleta da Atril (Associação Triatlética Londrinense) Wilson Oliveira Paulino (Copel/Proesporte). No período da manhã, o primeiro grupo de crianças participou da parte teórica, na sede do Projeto Lucas, localizado na Vila Portuguesa, em Londrina. Outras 20 crianças fizeram a parte prática no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa.



Ainda na sede do projeto, Oliveira explicou as regras da modalidade e, ao término, o triatleta e os voluntários do Projeto acompanharam as crianças até o CSU para a oficina, que aconteceu das 15h às 16h. No gramado do centro social, as crianças começaram com alongamentos antes de serem divididas em três grupos, nos quais cada criança tinha três chances de lançar o dardo.

A estudante Giovana Bernardino, de 11 anos, que também faz aulas de canto no Projeto Lucas, foi uma das últimas a lançar o equipamento, e ficou entre os melhores resultados entre as meninas. Ela diz que o equilíbrio é fundamental para fazer uma boa tacada. "Não pode ultrapassar o pé na linha, senão [a atleta] será queimada e perde pontos. Fiz um lançamento médio", apontou.



Giovana se preparando para lançar o dardinho - Josiel Aparecido/Portal Bonde



Já o estudante Arthur Gabriel Gaspar, de 10 anos, comenta que, para ter uma boa jogada, o atleta precisa ter postura correta do braço e da mão na hora do lançamento. Sobre suas tentativas, ele avalia que não foi tão bem. "Na segunda jogada fui bem, mas nas primeira e na última, não quero nem comentar", explicou, sorrindo.

Arthur Gabriel lançando o dardinho - Josiel Aparecido/Portal Bonde





OFICINA FAZ PARTE DO PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE



A oficina mediada por Wilson Paulino faz parte de um projeto de incentivo esportivo ao triatleta amador, selecionado pela Lei de Incentivo ao Esporte do Paraná. ''Nesse projeto, além dos meus objetivos como atleta amador, tenho a contrapartida social, mostrar para as crianças e adolescentes, o incentivo da prática esportiva, ainda mais do atletismo que é o esporte mãe de todos os esportes'', ressaltou.

Ainda de acordo com Paulino, os pesos usados em outras oficinas foram confeccionado por ele mesmo, com restos de construção civil. O bambu foi coletado na natureza e usado como equipamento de dardinho nesta terça. "Isso é legal, pois a gente usa materiais recicláveis baratos.Isso teve um peso muito grande nessa contrapartida para que o meu projeto fosse aprovado."

Sobre a participação das crianças nas oficinas, para o triatleta, a sensação é gratificante. "É uma oportunidade que não tive quando criança. Vejo a alegria deles fazendo coisas novas executando e ficando feliz pelo arremesso que eles fizeram, estou devolvendo para a sociedade o que o esporte me proporcionou a vida toda", acrescentou.





As oficinas continuam





Além da oficina de terça, já foi promovida a oficina de “Arremesso de Pesinho” que ocorreu no dia 12 de março de 2024. Terão ainda as oficinas de “Corridinha com Barreirinhas”, “Saltinho em Distância” e “Crosscountryzinho”, finalizando, assim, um "Pentathlonzinho". As crianças serão premiadas com medalhas e brinde.

Projeto Lucas





O projeto Lucas é uma instituição cristã filantrópica da igreja Assembleia de Deus, sem fins lucrativos, no qual tem como principal objetivo a evangelização das crianças e propagar o evangelho de cristo Jesus, por meio de todas as atividades desenvolvidas com as crianças, pensando no desenvolvimento cidã deles.

"Dentro do projeto proporcionamos várias oficinas, dentre elas, aulas de boxes, atividades físicas, aulas de inglês, reforço escolar, musicalização, jiu-jitsu, entre outras", explicou a coordenadora pedagógica Desiree Leão.

O projeto é composto por mais de 40 voluntários que ministram aulas e colaboram com o atendimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos, nos três turnos, manhã, tarde e noite. O projeto recebe diversas ajudas como recursos financeiros, incluindo o lanche das crianças.

O projeto Lucas acolhe crianças da região do centro A, a partir de 6 anos, os interessados deverão entrar em contato com a instituição e aguardarem na fila de espera, aguardando ser chamado.

A instituição necessita de voluntários para o cargo de fonoaudiólogo, neurologista, psicopedagogo e pessoas com conhecimento em mídias sociais.

Interessados devem entrar em contato pelo telefone 43999429078.

*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg e Fernanda Circhia

Veja mais imagens: