Douglas Souza nega ida ao BBB e diz que voltou para cuidar da saúde mental

Em seguida, Douglas disse que em breve vai começar a preparação para a próxima temporada, que terá início em agosto. "A partir desse mês vou focar bastante no meu preparo físico para na temporada que vem voltar voando. Jogando no Brasil", detalhou.

Douglas deixou o Vibo Valentia, da região da Calábria, na Itália, após apenas três meses na Europa, no início de dezembro. Na ocasião, a assessoria de imprensa dele afirmou que ele havia rescindido contrato com o clube italiano, o que foi negado pela equipe.





"Hoje, o Vibo Valentia soube que o atleta Douglas Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger os interesses do clube", afirmou a equipe na ocasião.