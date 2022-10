Ecclestone aprova novo sistema de pontuação para F-1

Primeiro foi uma pesquisa realizada com fãs da Fórmula 1, cujo resultado indicou à associação das equipes (Fota) a necessidade de mudar o sistema de pontuação da categoria. Depois os próprios representantes dos times concordaram com a ideia, por unanimidade. E, nesta sexta-feira, Bernie Ecclestone, promotor do evento, deu seu aval. Em outras palavras, só se o Conselho Mundial da FIA for muito insensível para não aprovar a alteração que valoriza mais os vencedores.

"A sugestão é parecida com a minha de atribuir medalhas", disse Ecclestone. "O que desejo é que o campeão seja o de maior número de vitórias e não de segundos lugares". Pelo novo critério, o primeiro colocado somará 12 pontos (em vez de dez), o segundo, nove (e não oito) e o terceiro, sete (ao invés de seis).

Publicidade





Outro personagem da Fórmula 1 que comentou o pacote de medidas apresentado pela Fota foi o indiano Vijay Mallya, proprietário da modesta Force India. Ele enalteceu a redução de custos já neste ano e a programada para 2010. "O dinheiro permite desenvolvimento aerodinâmico, dispor do melhor motor, do melhor câmbio e ainda dos melhores pilotos". Citou aos ingleses da revista Autosport que o corte de despesas já foi de 50%.

O mais importante, contudo, segundo ele, foi a união dos integrantes da Fota: "Já fui patrocinador da Fórmula 1 e hoje possuo minha equipe. Antes a única certeza era de que todas as escuderias concordavam em discordar, enquanto agora existe unanimidade nas decisões".