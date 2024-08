Eduardo de Deus vai disputar as semifinais dos 110m com barreiras em Paris

O Brasil teve sete atletas em ação no Stade de France neste domingo para as disputas do atletismo. E quem deixou a pista com o sorriso mais largo foi Eduardo de Deus, dos 110m com barreiras. Terceiro na bateria e com o 10º tempo geral, 13s37, ele avançou às semifinais, que serão disputadas na próxima quarta-feira. O mais animador: ele garante que tem boa margem para uma performance ainda melhor.





Eduardo cruzou atrás do japonês Rachid Muratake (13s22) e do espanhol Enrique Llopis (13s28). O mais veloz desta manhã na prova foi o americano Grant Holloway (13s01), que disputou a quinta bateria.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Combinei com o meu treinador para fazer uma prova bem tranquila na qualificação. Não era uma bateria que tinha candidatos muito fortes, que pudessem me fazer mais força, então dei uma controlada, uma corrida de classificação mesmo. Estou muito feliz com o resultado e espero repetir a minha melhor marca, ou até melhorar, para passar para a final”, disse o barreirista.





O brasileiro também demonstrou alívio pois dormiu pouquíssimas horas antes da estreia.





“Eu estava muito ansioso antes da prova, não consegui dormir hoje. Acho que fui dormir umas 3 horas da madrugada e acordei às 5 horas. Como é a primeira qualificação, o primeiro tiro, a gente fica um pouco preocupado, um pouco ansioso para ver como vai ser. Mas agora quebrou o gelo. Vou descansar e vir preparado para a semifinal.”





Eduardo poderá ter a companhia do compatriota Rafael Pereira. Na terceira bateria, Rafael cravou 13s47, melhor marca dele na temporada. Voltará à pista nesta segunda-feira em busca da vaga na semifinal.