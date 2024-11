Em luta com 'sarrada', Whindersson Nunes perde para indiano

Depois de passar mais de um ano afastado, Whindersson Nunes voltou aos ringues com derrota: o brasileiro foi dominado na luta que abriu o card principal do evento Mike Tyson x Jake Paul, na noite desta sexta (15), e perdeu para o indiano Neeraj Goyat em seu primeiro compromisso de caráter profissional. O embate ocorreu em Arlington, nos EUA, e acabou por decisão unânime.





Foi o terceiro revés do humorista em sua trajetória geral boxe. Além de cair para Goyat, ele já havia sido superado por King Kenny e Nate Bartling, empatado com Popó e vencido Mario Silva e Filip Marcinek.

COMO FOI A LUTA





Os dois primeiros round tiveram o indiano, mesmo com guarda baixa, mais proativo. Provocando, Goyat usou agilidade e conseguiu acertar repetidamente o rival, que se manteve em pé apesar dos ganchos.





Whindersson ameaçou melhorar a partir do 3° round, que ficou marcado por uma "sarrada" de Goyat: depois de um "clinch" (quando os lutadores acabam agarrados após uma sequência de golpes), o asiático esqueceu da luta e colou sua barriga nas costas do brasileiro já em um dos cantos do ringue.





Os três últimos rounds continuaram com domínio do indiano, que se manteve dominante e machucando o piauiense até o tempo ser esgotado. Whindersson sofreu, mas se manteve de pé até o fim.