Equipe de Londrina goleia em estreia na Copa Amepar de Futebol de Campo

O São Luiz Esporte Clube estreou com goleada na 3ª Copa Amepar de Futebol de Campo, na tarde de domingo (4), no estádio Chico Pinto, localizado no distrito de São Luiz. Em casa, a equipe londrinense venceu o Guaraci pelo placar de 6×1, em jogo válido pela primeira rodada.





A Copa Amepar de Futebol de Campo é uma realização da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema).

No começo do jogo, o São Luiz subiu a marcação e pressionou o Guaraci. O primeiro gol saiu aos quinze minutos, e o segundo dois minutos depois. No final do primeiro tempo, a equipe adversária diminuiu o placar.





Para o segundo tempo, o Guaraci subiu a marcação e forneceu muito espaço para a equipe londrinense. O São Luiz tomou conta da partida e marcou mais quatro gols. O destaque do jogo foi o ponta Vinicius, que entrou no segundo tempo e assinou dois gols.

O auxiliar técnico do São Luiz, Marcos Cóia, falou sobre o elenco e a participação da equipe na competição. “A expectativa do São Luiz E.C é representar bem o município de Londrina e chegar na grande final. Somos uma equipe jovem, porém formada por jogadores com grande destaque em campeonatos de Londrina e região”, acrescentou.





O próximo confronto do São Luiz E.C. na competição será no Estádio Chico Pinto, no domingo (18), às 15h, contra a equipe de Jaguapitã.

Sobre o torneio





Nessa edição da Copa Amepar, as equipes foram divididas em dois grupos, com seis integrantes em cada um. No grupo A, se enfrentam Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabáudia, Miraselva e Tamarana. E pelo grupo B, competem Londrina, Florestópolis, Cambé, Centenário do Sul, Jaguapitã e Guaraci.





Durante a primeira fase da competição, as equipes disputam jogos de ida e volta. Serão classificadas as quatro primeiras colocadas de cada grupo. A segunda fase será em modelo eliminatório, também com partidas de ida e volta entre os grupos.





A terceira fase, ou semifinal da competição, terá jogos do primeiro contra o quarto colocado, e do segundo versus terceiro colocado. E a final será decidida em jogos de ida e volta, sendo que a equipe com melhor campanha fará o jogo da volta como mandante.