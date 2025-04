Equipe Londrina/FEL/IPEC tem destaques no Brasileiro Sub-23 de Atletismo

A equipe Londrina/FEL/IPEC fechou sua campanha no Campeonato Brasileiro Sub-23 de Atletismo com alguns atletas entre os destaques. O torneio organizado de sexta-feira (11) a domingo (13), no CNDA (Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo), em Bragança Paulista, reuniu as principais equipes do país na categoria.





Com três medalhas, Leticia Evelyn Lopes, foi o principal destaque do time londrinense. Ela foi bronze nos 400 metros rasos e no revezamento 4 x 400 metros misto – ao lado de Matheus Gerônimo Gama, Sibely de Oliveira Royer e Edson Calbaizer Junior, e também levou uma prata no revezamento 4 x 400 metros feminino – formando com Sibely de Oliveira Royer, Maria Eduarda Ferreira Oliveira e Ana Julia Aparecida da Silva.

Entre os homens, quem brilhou foi Ruan Erik Vais, que subiu ao pódio duas vezes. Ele faturou duas medalhas de prata, nos 1500 metros e 5000 metros. A outra prata veio com Gabriel Tavares da Silva Borges, no salto em altura.





No total, foram seis medalhas conquistadas por atletas da equipe pé-vermelha, com quatro pratas e dois bronzes. E na classificação final por pontos, quinta colocação para a agremiação londrinense, com 96 pontos somados.





O técnico Gilberto Miranda fez uma boa avaliação da participação e lembrou que a base do time era formada por atletas mais jovens. “É uma formação com atletas mais jovens, onde vimos uma ideia de dar rodagem e ritmo para eles, pensando na sequência da temporada. Pelo que vimos aqui, temos potencial para seguir evoluindo ao longo dos próximos compromissos”, analisou.