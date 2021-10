Equipe londrinense participa dos Jojup’s e Jap’s neste final de semana

A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo terá a missão de representar a cidade de Londrina em mais duas importantes competições neste final de semana. No sábado (16) serão disputadas as provas do atletismo dos Jogos da Juventude do Paraná – Jojup’s. E no domingo (17), os Jogos Abertos do Paraná – Jap’s. Ambas acontecerão no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Cascavel.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As duas competições serão realizadas quase que em simultâneo por conta de uma adaptação do calendário esportivo do Estado, ainda em processo de ajustamento por conta da pandemia. Vale lembrar que em 2020 os campeonatos não puderam ser realizados para respeitar os protocolos sanitários impostos pela pandemia.

Continua depois da publicidade





Na pista, o foco da equipe londrinense é buscar bons resultados em ambas para representar bem a cidade. Na última edição dos Jojup’s, realizada em 2019, o time londrinense fez a festa em casa e ficou com os títulos tanto no naipe feminino como no masculino e foi campeã geral da competição, realizada na pista da UEL. Nos Jap’s, no mesmo ano, só que em Toledo, título entre as mulheres e quinta colocação entre os homens.





Para essa edição, a expectativa é que o time levar a cidade novamente ao pódio por equipes. “São duas competições tradicionais no calendário esportivo do Estado e sempre tratamos com prioridade. Fizemos uma preparação forte, mas a gente sabe que teremos muitas dificuldades pela frente, já que estarão nas disputas alguns dos principais atletas do Estado, e as disputas são sempre intensas e decididas em detalhes”, observou o técnico Gilberto Miranda.

Continua depois da publicidade





Na equipe que vai disputar os Jojup’s, destaque para nomes como Júlia Aparecida Ribeiro (Colégio Ética), Giovanna Vespero (Colégio Ética), Bianca Davi e Giovanna Venâncio, todas já convocadas para seleções de base em 2021. Nos Jap’s, estarão em cena nomes como Livia Avancini, campeã brasileira e sul-americana na atual temporada, e Tatiane Raquel Silva, também campeã brasileira e sul-americana e que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e FEL (Fundação de Esportes de Londrina), através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), Ipec (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura) e Colégio Ética; e parceria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina e Academia AS Fitness.