Esquiadora brasileira está fora das Olimpíadas de Inverno após sofrer acidente

A esquiadora Bruna Moura, 27, convocada para representar o Brasil nos Jogos de Inverno de Pequim-2022 na modalidade cross-country, sofreu fraturas em um acidente de carro e não poderá participar da competição.

De acordo com o COB (Comitê Olímpico do Brasil), o acidente aconteceu perto da cidade de Obervintl, na Itália. A atleta seguia para a Alemanha, após um período de treinos na Áustria, e esperava embarcar daqui a poucos dias para a China.

"Bruna sofreu fraturas na ulna (osso do antebraço) e nos pés e se encontra hospitalizada. O COB e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) estão prestando todo o suporte à atleta", afirmou o comitê em nota.



"Eu estava sentada no banco de trás e com o cinto de segurança, os médicos falaram que foi isso que me salvou. Eu não vou para as Olimpíadas de Inverno dessa vez, mas eu estou viva'", disse a atleta à Globo.

Ela será substituída por Eduarda Ribeira, terceira colocada entre as atletas que disputaram as duas vagas do Brasil. Duda, 17, deverá embarcar para a China nesta sexta (28) e competir ao lado de Jaqueline Mourão, 46. A veterana participará de sua oitava edição de Jogos Olímpicos, a quinta de inverno.