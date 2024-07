Estádio do Café recebe a final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano no fim do mês

O Estádio do Café receberá no dia 28 de julho, às 19h, a final do campeonato paranaense de Futebol Americano. A partida será entre Londrina Bristlebacks e Coritiba Crocodiles. A FPFA (Federação Paranaense de Futebol Americano) lançou também, nesta semana, a logo do jogo que vai decidir o campeão.





O logo do XIV Paraná Bowl é formado pelos ramos de Café, símbolo de Londrina e do estádio Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café. “O Cruzeiro do Sul da bandeira paranaense no “N”simboliza que a partida vai ocorrer no norte do estado”, completa Valdomiro Júnior, o Valdô, diretor de comunicação da FPFA, e sócio e proprietário da agência iFriends Comunicação Digital, que criou o logo.





Primeira final fora da RM de Curitiba

O XIV Paraná Bowl é o primeiro disputado fora de Curitiba e sua região metropolitana. Em 2023 o jogo entre Coritiba Crocodiles e Brown Spiders ocorreu em São José dos Pinhais.





O Londrina garantiu a vaga na final ao vencer por 26-16 o HP Paraná, na semifinal do Paranaense de Futebol Americano. A equipe do norte do Paraná foi a primeira colocada em sua conferência. “Será algo novo para nosso elenco e comissão técnica, um jogo de final é totalmente diferente de jogos de fase de grupos, a vontade e superação vão contar até o último segundo de jogo”, avaliou o presidente do Londrina Bristlebacks, Rafael Algarte.

Coritiba Crocodiles: favorito e experiente





O Coritiba Crocodiles, venceu o Brown Spiders por 11 - 0 no último sábado, em Curitiba. O time mais experiente e vitorioso do futebol americano do Paraná.

A equipe de Curitiba conta com três títulos brasileiros e dez paranaenses, além de ser o atual campeão paranaense. O Croco disputou 11 vezes o Paraná Bowl e só perdeu uma vez. “Nosso objetivo é manter o título paranaense, consolidando nossa posição de liderança no estado. Para mim, não é surpresa ver o time do Londrina na final. Isso é fruto de todo trabalho e evolução que eles têm buscado consolidar nos últimos anos, completou o técnico do Crocodiles, João Hapner.





Serviço:





Evento: XIV Paraná Bowl - Final do Campeonato Paranaense de Futebol Americano Data: 28 de julho de 2024 Horário: 19h00 Local: Estádio do Café, Londrina, PR Partida: Londrina Bristlebacks vs. Coritiba Crocodiles Transmissão: Ao vivo pelo canal oficial da FPFA no YouTube e Twitch da FPFA.