F1 homenageia Rubens Barrichello com vídeo sobre seu legado

A Fórmula 1 publicou, em seu site oficial, uma homenagem a Rubens Barrichello, brasileiro que é o 3° piloto que mais disputou GPs na história da categoria, atrás somente de Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.

Em um vídeo de mais de 17 minutos de duração, a F1 classificou Rubinho como "um dos pilotos mais populares da história".

Além de ressaltar os números das 11 vitórias e 68 pódios do ex-piloto, a produção separou um top 10 de momentos do atleta na categoria.





Entre os destaques, está o início de corrida fenomenal do então jovem Rubinho, ainda com 20 anos, no GP da Europa de 1993.





Depois, a F1 destaca a parceria do brasileiro com Michael Schumacher na Ferrari - a dupla atuou junta pela equipe italiana entre 2000 e 2005.

Há também uma menção para o período em que Barrichello atuou na Brawn, em 2009, quando conseguiu o 3° lugar no campeonato de pilotos.





O vídeo completo pode ser assistido aqui.