F1 tem semana agitada com lançamentos da Red Bull, Aston Martin e McLaren

Os primeiros candidatos a protagonistas da temporada de 2022 da Fórmula 1 começam a ser lançados nesta semana, com destaque para o carro com o qual Max Verstappen vai defender seu título mundial. McLaren e Aston Martin também têm lançamentos programados para os próximos dias.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A expectativa é de que serão divulgadas pelo menos fotos reais e vídeos dos novos carros pela primeira vez, já que a Haas optou por mostrar imagens computadorizadas -que, segundo o chefe Guenther Steiner, refletem um nível de desenvolvimento do carro anterior ao que ele está no momento.



Pelo menos os norte-americanos, últimos no campeonato de 2021, conseguiram atrair muita atenção, tamanha a expectativa para os lançamentos de carros que têm um visual bastante diferente devido à adaptação às novas regras que começam a valer neste ano e visam permitir aos pilotos brigarem mais perto uns dos outros na pista.



Nesta semana, a Red Bull mostrará o RB18 nesta quarta-feira (9), a partir das 13h (de Brasília), em um evento online. O time segue com a mesma dupla, Max Verstappen e Sergio Perez, e agora passará a dar nome também aos motores, embora continue usando as unidades de potência da Honda.

Continua depois da publicidade



Como a Red Bull tem a bordo Adrian Newey, considerado o melhor projetista de todos os tempos da F1, é grande a expectativa, embora os maiores segredos deste novo regulamento devam estar nos assoalhos dos carros, escondidos nas fotos de lançamentos.



Isso porque as superfícies aerodinâmicas são bem mais restritas do que em outros regulamentos. Tudo isso ocorre em busca de fazer com que o objetivo de diminuir significativamente a turbulência gerada pelos carros seja atingido.



Na quinta (10), será a vez da Aston Martin, provavelmente a grande incógnita do campeonato, fazer seu lançamento. Eles vêm com a mesma dupla de 2021, Sebastian Vettel e Lance Stroll, mas terão um novo chefe, Mick Krack, vindo da BMW, e precisam se recuperar depois de um ano em que foram atingidos em cheio por um novo conjunto de regras.



O lançamento do AMR22 será a partir das 11h (de Brasília), também online. A equipe tentará mostrar confiança já que há rumores de que o projeto está atrasado.



Por último nesta semana, a McLaren mostrará o MCL36, em um lançamento em conjunto com as outras categorias em que o time inglês está envolvido: a Indy, a Extreme E e o programa de esports, o McLaren Shadow.



Então, para acomodar também o mercado norte-americano, o lançamento será mais tarde, a partir das 16h (de Brasília).



Na F1, a McLaren segue com a dupla Daniel Ricciardo e Lando Norris e com a promessa de um programa de desenvolvimento agressivo no começo do campeonato.



O carro que será lançado na próxima sexta (11) certamente é diferente daquele que vai alinhar no primeiro GP da temporada, no Bahrein, uma vez que o time já anunciou que vai estrear um grande pacote de atualizações para a etapa de abertura, dia 20 de março.