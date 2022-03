Federação Internacional de Atletismo exclui atletas de Rússia e Belarus de torneios

A Federação Internacional de Atletismo anunciou nesta terça-feira (1º) a exclusão de atletas, oficiais e demais funcionários da Rússia e da Belarus de competições internacionais da modalidade.

A medida imposta pelo órgão, que segue a recomendação feita pelo Comitê Olímpico Internacional de não convidar atletas dos dois países para torneios, tem efeito imediato.

Com isso, nenhum competidor russo ou belarusso poderá competir no Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que será disputado nos próximos dias 4 e 5 em Muscat, no Omã.





Os c atletas de Rússia e Belarus também não poderão participar do Campeonato Mundial Indoor, em março, na Sérvia, e do Campeonato Mundial de Atletismo, em julho, nos Estados Unidos.





"O mundo está horrorizado com o que fez a Rússia, apoiada e encorajada por Belarus. Os líderes mundiais tentaram evitar essa invasão por meios diplomáticos, mas sem sucesso, dada a intenção inabalável da Rússia de invadir a Ucrânia", disse o presidente da Federação Internacional de Atletismo, Sebastian Coe.

"As sanções sem precedentes que estão sendo impostas à Rússia e a Belarus por países e indústrias de todo o mundo parecem ser a única maneira pacífica de interromper e desativar as atuais intenções da Rússia e restaurar a paz."





A Federação Russa de Atletismo está suspensa da federação internacional desde 2015, em razão dos recorrentes casos de doping com atletas russos da modalidade.