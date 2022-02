Fundação de Esportes de Londrina divulga edital estadual de incentivo

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) divulgou que, até as 23h59 do dia 7 de abril, estão abertas as inscrições para o 4° edital do Proesporte (Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte), da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

O documento completo pode ser conferido no site do programa. Para quem necessitar de auxílio no processo de inscrição, é disponibilizado um tutorial.

Lançado em 2018, o programa recebe, em sua quarta edição, um aporte de R$ 9 milhões, a serem distribuídos para a execução de projetos esportivos, conforme os critérios estabelecidos no decreto nº 8.560/2017 e nos termos do edital. Uma parcela de ao menos 20% do valor total será destinada a projetos para pessoas com deficiência.





Os projetos inscritos devem se encaixar em uma das áreas determinadas, que serão: Formação Esportiva, dividida entre Vivência Esportiva e Fundamentação e Aprendizagem na Prática Esportiva, para a qual serão destinados R$ 2,5 milhões; Excelência Esportiva, que receberá R$ 5,5 milhões, para as modalidades de Especialização e Aperfeiçoamento Esportivo e Alto Rendimento; e Esporte Para a Vida Toda e Readaptação, que conta com R$ 1 um milhão em recursos.