FEL lança edital de programas do Feipe para 2023; R$ 6,2 milhões em recursos

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) publicou no último dia 25 no Jornal Oficial do Município o edital de chamamento público para os programas que serão contemplados através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos). O valor destinado para o desenvolvimento de diversas modalidades será de R$ 6.242.000,00.





Os recursos serão divididos entre seis programas esportivos, sendo R$2.680.000,00 para o Programa Adulto; R$120.000,00 para o Programa Alternativo e R$2.316.000,00 para o Programa Juventude. Outros R$396.000,00 serão ofertados para o Programa de Ligas; R$270.000,00 para o Programa Master e R$460.000,00 para o Programa de Pessoas com Deficiência (PCD).

As entidades interessadas em protocolar seus projetos tem até o dia 23 de fevereiro para apresentarem suas propostas. Os formulários de inscrição estão disponíveis no site da FEL e os requisitos para a habilitação e os critérios de classificação podem ser conferidos no edital.





No dia 3 de fevereiro, a equipe da FEL fará uma oficina para orientar sobre as etapas do processo de seleção do chamamento público, inscrição e demais tópicos do edital. Não é preciso fazer inscrição prévia para essa atividade, que será realizada no auditório da Caapsml.





Ao todo, o Feipe 2023 inclui 41 modalidades em todos os seus programas. As modalidades que constam nos programas Adulto, Juventude e Master, com as categorias masculino e feminino, são: atletismo, badminton, basquetebol, beach soccer, beisebol, bmx, boxe, caiaque, polo, ciclismo, corrida de aventura, futebol, futebol americano, futsal, futevôlei, ginástica rítmica, handebol, jiu jitsu, judô, karatê, kickboxing, rugby, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.





No programa para Pessoas com Deficiência, entram as modalidades de atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, canoagem, ciclismo, goalball, futsal down, halterofilismo, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa e voleibol sentado. Em 2022, foram mais de 100 projetos protocolados e 79 selecionados. O valor destinado foi de R$ 6.045.500,00.