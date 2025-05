Fenômeno João Fonseca gera euforia da torcida brasileira no Rio Open

O carioca João Fonseca, 18, campeão do ATP de Buenos Aires no último domingo (16), estreia nesta terça-feira (18) no Rio Open de tênis, no Rio de Janeiro, sob holofotes de todo o país.





O duelo de estreia será contra o francês Alexandre Müller, 60º do mundo. Ele fará o segundo jogo da sessão noturna da quadra Guga Kuerten, que se iniciará às 19h, com Alexander Zverev (ALE) x Yunchaokete Bu (CHN).





Os ingressos do Rio Open costumam se esgotar em poucos dias, mas os bilhetes da edição de 2025 foram todos vendidos pouco minutos depois de colocados à venda, em novembro do ano passado.





Àquela altura, Fonseca já despontava como grande promessa. Em seguida, na virada do ano, ganhou o Next Gen ATP Finals (que reuniu em Jidá, na Arábia Saudita, os oito melhores atletas de até 20 anos da temporada 2024) e o Challenger de Canberra, na Austrália.





Na sequência, ganhou seus três embates na fase preliminar do Australian Open e fez um grande jogo em sua estreia na chave de um Grand Slam -série que reúne os quatro principais torneios do circuito. Encarou o então número nove do mundo, o talentoso russo Andrei Rublev, e triunfou por 3 sets a 0.





No domingo, conquistou seu primeiro torneio de nível ATP. O que só aumentou a expectativa sobre sua participação no Rio Open.





"Sou apaixonado por tênis e costumo programar as férias da família durante o Rio Open, para poder aproveitar a cidade e o torneio. Quando João Fonseca foi campeão do US Open juvenil [em 2023], já sabia que passaríamos a ter edições mais especiais", afirmou o gaúcho Edilson Kettch, 39, acompanhado da mulher e de dois filhos.





Torcedores preparam palavras de apoio a Fonseca, no limite da cortesia que prevê os ritos do tênis. Na Argentina, o brasileiro venceu o argentino Francisco Cerúndulo por 2 sets a 0 sob gritos de "Todo-poderoso João", aparente alusão ao canto corintiano de "Todo-poderoso Timão".





"Não queremos colocar pressão no João, é um garoto, mas é impossível não estarmos eufóricos. Queremos ver essa história acontecendo ao vivo", disse a paulistana Renata Fernandes, 43, que viajou ao Rio apenas para o torneio.





Sem ingressos, torcedores e turistas se aglomeraram nas entradas do Jockey Club Brasileiro, na Gávea, onde ocorre o Rio Open.





Ao menos uma dezena de cambistas tentava vender ingressos para terça-feira a partir de R$ 800, valor que quase pagaria pela decisão, marcada para domingo (23). A entrada da final era vendida a R$ 830 nos canais oficias.





"Não tive tanto interesse em comprar os ingressos na época, mas vou tentar adquirir pelo menos um dia. Quero poder ver João Fonseca e lembrar, anos depois, que assisti ao início desse ídolo", disse o carioca Matheus Glória, 23, enquanto tentava negociar com um cambista.





O Rio Open é o único ATP 500 da América do Sul e palco da primeira vitória de Fonseca na elite do circuito, há um ano.





João Fonseca foi uma sensação já na edição de 2024 do torneio, chegando às quartas de final. A boa performance o fez subir 313 posições no ranking mundial da ATP (Associação de Tenistas Profissionais). Hoje, ele é o 68º colocado.